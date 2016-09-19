رسالة من الرئيس الأسد إلى الجيش وأهالي القنيطرة ينقلها الهلال

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، زار الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال اليوم عدداً من المواقع والنقاط العسكرية في محافظة القنيطرة.

وأكد الهلال أن أبطال الجيش العربي السوري يخوضون اليوم معركة العزة والكرامة ويدافعون عن سورية التي تتعرض لأشرس حرب عرفها التاريخ لافتاً إلى أنه بنضال وصمود هؤلاء الأبطال يصنع تاريخ جديد لسورية.

وبين الأمين القطري المساعد أن ما تقوم به “إسرائيل” من اعتداءات على مواقع الجيش العربي السوري والأهالي الآمنين يدل على التعاون والتنسيق الكبير مع المجموعات الإرهابية وتقديمها الدعم اللوجستي المباشر لتحقيق أهدافهم مشيراً إلى أنه “رغم كل هذا الدعم لم ولن يستطيعوا تحقيق أهدافهم ما دام هناك أبطال نذروا أنفسهم وأرواحهم للوطن.. وأنه ليس هناك أي قلق على محافظة القنيطرة بوجود مقاتلين شجعان وأهال شرفاء”.

وأكد قادة المواقع جاهزيتهم التامة ويقظتهم لمواجهة جميع الاعتداءات الإرهابية.

ونقل الهلال خلال الزيارة تقدير السيد الرئيس وتمنياته الطيبة لبواسل الجيش ولأسرهم ولأهالي هذه المحافظة الشرفاء الصامدين المدافعين عن أرضهم والذين يواجهون اعتداءات العدو الإسرائيلي وحلفائه من مجموعات إرهابية.

هذا ورافق الأمين القطري المساعد في الجولة أمين فرع القنيطرة للحزب.