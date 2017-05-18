رسالة من العبادي للرئيس الأسد.. تأكيد على تعزيز التعاون السوري العراقي ضد الإرهاب

أكد الرئيس الأسد خلال استقباله الفياض أن أي إنجاز يحققه الجيشان السوري والعراقي على صعيد محاربة الإرهاب يشكل خطوة مهمة على طريق إعادة الأمن والاستقرار إلى كلا البلدين فالعدو مشترك والمعركة واحدة ضد المخططات الهادفة إلى إضعاف وتقسيم دول المنطقة عبر الأدوات المتمثلة بالتنظيمات الإرهابية.

وشدد العبادي في رسالته الشفهية على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم بين سورية والعراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية وخصوصاً ما يتعلق بتنسيق الجهود في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي على الحدود المشتركة بين البلدين.

وناقش اللقاء الخطوات العملية والميدانية للتنسيق العسكري بين الجيشين على طرفي الحدود في ضوء الانتصارات التي يحققها الجيش العراقي في الموصل كما جرى بحث آفاق التعاون القريب المباشر بين الجيشين السوري والعراقي في مكافحة الإرهاب بشكل مشترك بين البلدين.