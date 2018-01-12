ريف حلب.. الجيش يسيطر على13 قرية

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري السيطرة على 13 قرية بريف حلب الجنوبي الشرقي في إطار عملياتها العسكرية لتحرير المنطقة من إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية التي تتبع لها موقعة خسائر بالافراد والعتاد في صفوف هذه المجموعات.

وأفاد مصدر اعلامي أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها المركزة اليوم على أوكار وتجمعات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بريف حلب الجنوبي الشرقي واستعادت السيطرة على قرى أم عنكش والصالحية وبرج حسين ضاهر وتل صومعة وجب أطناش فوقاني وجب أطناش تحتاني وسحور والحردانة والأسدية ورسم العميش وحوير الحص والبناوي وجب الأعمى”.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن تدمير آليات وتحصينات للإرهابيين والقضاء على عدد منهم.