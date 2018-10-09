سورية تحرز ميداليتين في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية

أحرزت لاعبة منتخب سورية للرياضات الخاصة فاطمة الحسن الميدالية الفضية اليوم في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

ونالت الحسن الفضية في بطولة القوة البدنية لوزن 61 كغ برفعة 97 كغ.

كما أحرز لاعب منتخب سورية للرياضات الخاصة لألعاب القوى محمد خالد المحمد الميدالية البرونزية لمسابقة رمي الكرة الحديدية مسجلا 89ر13 مترا.

وكانت لاعبتنا نورا بدور أحرزت أمس الأول الميدالية البرونزية في البطولة ذاتها لوزن 41 كغ علما أن منتخبنا يشارك في الدورة بأربع لاعبات في القوة البدنية وخمسة لاعبين في ألعاب القوى إلى جانب 3400 رياضي يمثلون 43 دولة يتنافسون في 18 لعبة بارالمبية.