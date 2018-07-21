سورية تدين القانون الإسرائيلي العنصري الجديد وتؤكد أنه اعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني

أدانت سورية بأشد العبارات القانون الاسرائيلي العنصري الجديد وأكدت أنه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه من خلال استهداف وجوده القومي والحضاري والإنساني في فلسطين.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات قانون الدولة العبرية اليهودية الذي صادق عليه كنيست الكيان الاسرائيلي الغاصب والذي يكرس عنصرية هذا الكيان من خلال منظومة فصل عنصري تتجاوز في بشاعتها نظام الابارتيد البائد في جنوب افريقيا.

وأضاف المصدر إن هذا القانون الإسرائيلي لم يكن ليصدر لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه الادارات الامريكية المتعاقبة لهذا الكيان المارق والخارج عن الشرعية الدولية مشيرا إلى أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس جاء بمثابة ضوء أخضر لـ “إسرائيل” للمضي في سياستها العدوانية والعنصرية.

وأكد المصدر أن قانون الفصل العنصري الاسرائيلي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه من خلال استهداف وجوده القومي والحضاري والانساني في فلسطين.

وتابع المصدر أن الجمهورية العربية السورية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لاجهاض هذا القانون المناقض لكل المبادىء التي قامت عليها شرعة الأمم المتحدة وحماية الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني على ارضه بما فيها حق العودة.