شبيبة حماة ينظّمون حملة تبرع بالدم بمناسبة عيد الشهداء

بمناسبة عيد الشهداء وتقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن نظم فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بحماة اليوم حملة تبرع بالدم بمشاركة 100 شاب وشابة وذلك في بنك الدم بحي الشريعة في المدينة.

وأكد عدد من المشاركين أن ما يقدمونه في الحملة جزء ضئيل أمام تضحيات الجيش العربي السوري في سبيل حماية الوطن والقضاء على الإرهاب لافتين إلى أن التبرع بالدم واجب وطني وإنساني ويسهم في إنقاذ العديد من المرضى والمحتاجين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها سورية.

وأشار عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب محمد مخلوف إلى أن التبرع بالدم مبادرة بسيطة من شبيبة حماة تجاه ما يقدمه جيشنا الباسل على امتداد ساحات الوطن في مواجهة الإرهاب ومساندة له في إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.

وقال رئيس فرع شبيبة الثورة بحماة محمد تفتنازي: إن الشباب أرادوا بهذه المناسبة العظيمة أن يتبرعوا بدمائهم كعربون شكر وتقدير لبطولات جيشنا الباسل وإكراما لشهدائه الأبرار وليبعثوا رسالة مفادها بأن شباب سورية يقفون صفا واحدا خلف جيشهم البطل وقيادتهم الحكيمة حتى تحقيق النصر على الارهاب.

وأكد عضو قيادة فرع شبيبة حماة محمد زرقان أن حملة التبرع بالدم تهدف لدعم الجرحى والمصابين من أبطال الجيش العربي السوري الذين يوصلون الليل بالنهار لدحر التنظيمات الإرهابية المسلحة وتطهير كل ذرة من تراب الوطن إضافة إلى الإسهام بتأمين كميات احتياطية كافية من مختلف الزمر الدموية.