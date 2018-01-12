ضبط شحنة من المتفجرات والأحزمة الناسفة في إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شحنة من المتفجرات والأحزمة الناسفة في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان شرق إيران.

وقالت العلاقات العامة في القوة البرية للحرس الثوري في بيان اليوم “إن عناصر تنظيم جند الله الإرهابي كانوا يحاولون نقل تلك المتفجرات بالإضافة إلى أجهزة اتصالات إلى داخل إيران بهدف زعزعة الأمن وإثارة الاضطرابات والقيام بعمليات إرهابية”.

وأكدت العلاقات العامة أن كوادر الحرس الثوري وباقي القوى الأمنية في إيران على جهوزية تامة لرصد أي تحرك إرهابي من قبل أعداء الشعب الإيراني وعملائهم وإحباطه بكل حزم.