طائرة خاصة تنقل ميسي وماسكيرانو لبرشلونة

أرسل نادي برشلونة الإسباني، طائرة خاصة إلى ثنائي منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو، من أجل عودتهما سريعًا إلى الفريق الكتالوني، بعد التأهل لكأس العالم روسيا 2018.

وذكرت صحيفة “سبورت“، أن المدرب إرنستو فالفيردي، طلب من الإدارة إرسال طائرة خاصة، عقب مباراة الإكوادور، لجلب ثنائي الأرجنتين، وذلك حتى يكونا مستعدين بصورة جيدة لمباراة أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة الروخي بلانكوس من أصعب المواجهات للبلوجرانا خلال الموسم الجاري، كما أنّها ستقام على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، والذي لم يسبق أن خاض عليه برشلونة أي لقاء، ولذلك يرغب فالفيردي استعادة أهم عناصره سريعًا.



وسجل ميسي، هاتريك أمام الإكوادور ليقود الأرجنتين لنهائيات كأس العالم، مستفيدا من خسارة تشيلي أمام البرازيل، وتعادل بيرو مع كولومبيا.