عبد الكريم يقدم واجب العزاء بالراحل رفسنجاني بسفارة إيران ببيروت

قدم سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم واجب العزاء بوفاة الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني بالسفارة الإيرانية في بيروت.

كما أمّت السفارة وفود وشخصيات معزية بالراحل رفسنجاني لليوم الثاني منها وفد من حزب الله برئاسة نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين والسفير البابوي وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان إضافة إلى وفود إعلامية وحزبية ونقابية.