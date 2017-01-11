فتح باب التسجيل المباشر لمفاضلات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقدم إلى التسجيل المباشر للطلاب الذين لم يتقدموا سابقا إلى مفاضلات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين للعام الدراسي 2016-2017 أو تقدموا وكانت جميع رغباتهم مرفوضة بغض النظر عن عدد الرغبات المدون في بطاقة المفاضلة.

وبينت الوزارة في اعلانها اليوم أن التقدم للتسجيل يتم وفق الشروط والحدود الدنيا المعلنة للقبول بنتيجة المفاضلة ولجميع الاختصاصات بالنسبة لمفاضلة العرب والأجانب كما يتم التسجيل في مفاضلة السوريين غير المقيمين أيضا وفق الشروط والحدود الدنيا المعلنة للقبول بنتيجة المفاضلة ولجميع الاختصاصات عدا السنة التحضيرية مشيرة إلى أن التسجيل يبدأ اعتبارا من يوم الأحد القادم الواقع في الـ 15 من الشهر الجاري وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في الـ 24 منه حيث تقدم الطلبات يدويا في مديريات شؤون الطلاب في الجامعات.

كما أعلنت الوزارة أيضا عن فتح باب التقدم إلى التسجيل المباشر للطلاب الذين لم يتقدموا سابقا إلى المفاضلة العامة ومفاضلة التعليم الموازي من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي لعام 2016 للعام الدراسي 2016-2017 وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للقبول لكل مفاضلة.

وحددت الوزارة فترة التسجيل اعتبارا من يوم الأحد القادم الواقع في ال15 من الشهر الجاري وحتى يوم الثلاثاء القادم الواقع في ال24 منه مشيرة إلى أنه على الراغبين التقدم بطلباتهم الكترونيا في مديريات شؤون الطلاب في الجامعات ليصار إلى إصدار قرارات قبولهم من وزارة التعليم العالي.