فيسبوك تطرح جهازا ذكيا جديدا لتسهيل محادثات الفيديو

طرحت شركة فيسبوك جهازا ذكيا جديدا لتقديم خدمة أسهل للمستخدمين للمحادثة عبر الفيديو.

وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركة لرويترز إن الجهاز الجديد أطلق عليه اسم “بورتال” ويصدر في نسختين إحداهما بسعر 199 دولارا والأخرى بسعر 349 دولارا، مشيرين إلى أنه تم تزويده بكاميرا ذات عدسة واسعة تبقي المستخدم في بؤرتها حتى إذا تحرك في أرجاء الغرفة.

وأوضح المسؤولون أنه سيكون لـ “بورتال” رمز دخول خاص ويمكن للمستخدم غلق مكبرات الصوت والكاميرا فيه بضغطة زر وسيتوفر في متجري أمازون وبست باي إلى جانب موقع فيسبوك.

وأشار رافا كامارغو أحد مسؤولي “بورتال” في فيسبوك إلى أن الاتصالات الهاتفية واتصالات الفيديو عبر “بورتال” ستكون مشفرة ولن يتم تخزين أي من محتوياتها ومن المتوقع أن يتم شحنه للعملاء الأمريكيين مطلع شهر تشرين الثاني.