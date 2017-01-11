كوناشينكوف: تخفي سلاح الجو الأمريكي بسورية يسمح بالتهرب من مسؤولية مقتل مدنيين

صرح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أن الإجراءات المتخفية لسلاح الجو الأمريكي و”التحالف الدولي” في سورية تسمح بالتهرب من مسؤولية مقتل المدنيين في حال حدوث “أخطاء”.

ويحاول طيران سلاح الجو الأمريكي والتحالف الدولي خلال عملياته في سورية التصرف بشكل متخف، وهذا يسمح في حال حدوث “أخطاء” مأساوية تهرب طائرات التحالف من مسؤولية مقتل المدنيين وتدمير المواقع المدنية.

وحول مزاعم بشأن التقارب الخطر بين طائرات روسية وأمريكية في سورية أكد كوناشينكوف أن الطيارين الروس يعملون بمهنية عالية، ويلتزمون بكافة معايير الأمن.