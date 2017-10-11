لبنان.. الجيش يوقف إرهابياً من “النصرة” في بعلبك

أوقف الجيش اللبناني إرهابيا لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم ان “وحدة من الجيش أوقفت السوري حسن.ق في بلدة حوش النبي-بعلبك البقاعية بجرم الانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والقتال ضد الجيش اللبناني في بلدة عرسال”.

وأوضح بيان للجيش اللبناني انه تبين خلال التحقيقات أن الإرهابي المذكور كان المرافق الشخصي للإرهابي أنس شركس الملقب بأبو علي الشيشاني وهو أحد قياديي تنظيم جبهة النصرة وشارك بعقد لقاءات واجتماعات ضمت أبو مالك التلي وأنس شركس وابن عمه حمزة قرقوز قائد إحدى المجموعات المسلحة الإرهابية في جرود عرسال حيث تم الاتفاق في الاجتماع على تجهيز سيارتين مفخختين وإدخالهما إلى الأراضي اللبنانية للتفجير كما تمّ تكليفه بالاستعانة بحداد افرنجي ليقوم بتوليف المتفجرات داخل السيارتين.

وقد تم تسليم الإرهابي الموقوف إلى المحكمة العسكرية اللبنانية لمواصلة التحقيقات معه.