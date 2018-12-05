لوحة بانورامية بطول 170 مترا على أوتستراد حرستا «صور»

بمناسبة يوم التطوع العالمي احتفلت جمعية الندى التنموية اليوم بإقامة لوحة بانورامية بعنوان (دائما حلوة يا بلادي) على أوتستراد حرستا بمدينة دمشق طولها 170 مترا وارتفاعها 170 سنتيمترا تعبر عن أشهر المعالم الأثرية في جميع المحافظات السورية أنجزها نحو 50 متطوعا ومتطوعة بالجمعية.

وبحسب رئيسة مجلس إدارة الجمعية ميساء رسلان استغرق انجاز اللوحة قرابة العام باشراف ثلاثة فنانين تشكيليين من متطوعي الجمعية ساعدوا الأطفال على تنفيذ افكارهم ورؤاهم وتم اختيار المكان للتأكيد أن سورية تنهض من وسط الدمار الذي خلفه الإرهاب وتستعيد عافيتها بفضل بطولات الجيش العربي السوري الذي إعاد الأمن والاستقرار إلى ربوعها.

من جانبهم أوضح كل من الفنانين عمار فرح وأويس الحموي واحمد كمال أن اللوحة نفذت على القماش الخام بألوان الأكرليك وتضمنت رسم 30 معلما أثريا سوريا تم اختيارها بالتشارك مع الأطفال الذين اختاروا الرسم كلغة عالمية للتعبير عن حبهم لوطنهم وفخرهم بصموده وما تمتلكه سورية من إرث حضاري وإنساني غني فضلا عن جمال طبيعتها.