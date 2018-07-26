ليدخل موسوعة غينيس.. بلغاري يسبح مكبلاً داخل كيس

بعد أن سبح لمسافة 3380 متراً ويداه وقدماه مكبلة داخل كيس يغطيه بالكامل، دخل مدرب السباحة والمنقذ والمغامر البلغاري يان بيتكوف موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

بيتكوف، البالغ من العمر 64 عاماً، سبح مسافة 3380 متراً في بحيرة أوهريد في مقدونيا، وحطم الرقم القياسي للصياد الهندي جوبال خارفي، الذي سبح في عام 2013 مسافة 3071 متراً في المحيط الهندي، لكن ليس داخل كيس.

ولمدة ثلاث ساعات سبح بيتكوف وهو يشق الماء بقدميه ووجهه إلى الأعلى حتى وصل إلى شاطئ بلدة أوهريد القديمة.

وكان بيتكوف دخل موسوعة غينيس قبل ذلك، في عام 2013، بالسباحة مسافة 2030 متراً، لكنه احتفظ بالرقم القياسي لثلاثة أشهر فقط حتى تغلب عليه خارفي.