مشاركة موجوروزا في بطولة لوكسمبورج

ستخوض الإسبانية جاربين موجوروزا، غمار بطولة لوكسمبورج المفتوحة للتنس، التي ستقام في الفترة بين 13 وحتى 20 تشرين أول الجاري.

وقالت موجوروزا، التي لم تكن تخطط منذ البداية للمشاركة في لوكسمبورج “لدي رغبة في لعب أكبر عدد ممكن من المباريات، من الآن وحتى نهاية الموسم، لهذا فالمشاركة في هذه البطولة، ستكون فرصة جيدة”.

وتشارك موجوروزا، في بطولة هونج كونج، وستخوض غدًا، مباراة ربع النهائي ضد التايلاندية لوكسيكا كومكوم.

وبعد انتهاء بطولة لوكسمبورج، ستخوض موجوروزا، آخر بطولة لها هذا العام في منافسات لاعبات التنس المحترفات، ببطولة تشوهاي الصينية، في 29 تشرين أول الجاري.