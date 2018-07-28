مصدر عسكري: الجيش يحرر عدد من القرى والبلدات بريف درعا.. ويواصل تقدمه

تواصل وحدات قواتنا المسلحة العاملة في المنطقة الجنوبية عملياتها في ريف درعا الشمالي الغربي، وتحرر عددا من القرى والبلدات التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين.

وقال مصدر عسكري في ريف درعا أن وحدات من الجيش العربي السوري تتابع عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في ريف درعا الشمالي الغربي وحررت عد من القرى والبلدات منها «فيصون – العوام – جملة – عين صماطة – أبو رقة – أبو خرج – النافعة وسد النافعة».

وبين المصدر أن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على العديد من الارهابيين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأكد المصدر أن وحدات الهندسة تقوم بتفكيك الألغام وإزالة المفخخات التي زرعتها التنظيمات الارهابية في المنطقة.