ميس حرب تطلق ألبومها «خيطان الشمس» في أوبرا دمشق (صور)

أطلقت المغنية ميس حرب ألبومها الغنائي الأول بعنوان “خيطان الشمس” ضمن حفل غنائي على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق وذلك بمرافقة أوركسترا سيد درويش بقيادة المايسترو رشيد هلال.

ألبوم “خيطان الشمس” من إنتاج رشيد هلال وشركة “مقام” للإنتاج الفني وتسجيل استديو “سافانا” وتنفيذ “أوركسترا سيد درويش” مكساج وماسترينغ حاتم الذيب منتج منفذ سعود علان ورشيد هلال”.

الجدير بالذكر أن المغنية ميس حرب خريجة المعهد العالي للموسيقا اختصاص غناء شرقي عام 2008 عملت مع عدة فرق موسيقية وكورال كمغنية صولو منها جوقة “قوس قزح” والفرقة الوطنية للموسيقا العربية وفرقة “الغناء العربي” وغيرها وكان لها العديد من المشاركات في عروض مسرحية وفعاليات فنية جماعية إلى جانب أدائها لأغاني شارات أعمال درامية منها أيام الدراسة وسوق الورق والأميمي.

خاص – البعث ميديا | تصوير: سوار ديب