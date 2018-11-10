نصر الله: سورية الصامدة لم تغير مواقفها المقاومة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن سورية رغم الحرب الكونية عليها ما تزال صامدة ولم تغير مواقفها المقاومة ودعمها للقضية الفلسطينية رغم كل الظلم الذى تعرضت له، مشيراً إلى أن مسار المقاومة حاسم وأنجز خلال سنوات تحريراً عظيماً صنعته دماء الشهداء.

وقال نصرالله خلال كلمة اليوم في مهرجان يوم الشهيد.. إن القوة الصاروخية للمقاومة هي قوة رادعة للعدو الإسرائيلي وتضع حداً لتهديداته ونحن متمسكون بسلاح المقاومة ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة ولن تخيفنا التهديدات والعقوبات، مشدداً على أن المقاومة سترد حتماً على أي اعتداء على لبنان ولن تسمح للعدو الإسرائيلي باستباحة أراضيه.

وحول التطبيع العلني بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ومشيخات وممالك الخليج قال نصرالله.. ندين أي شكل من أشكال التطبيع وندعو جميع الشرفاء في العالم إلى إدانته، لافتاً إلى أن ما كان يجري في الخفاء يجري الآن علناً وأن التطبيع الحالي يضع حداً للنفاق العربي ويسقط أقنعة المخادعين والمنافقين الذين صوروا على مدى عقود للشعب الفلسطيني أن موقفهم مختلف.

وشدد نصرالله على أن الأمل الحقيقي في الشعوب المقاومة والدول التي تقف بجانبها، مشيراً إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكلون بمقاومتهم ومسيرات عودتهم وتضحياتهم الأمل برفض الاستسلام والخضوع.

وحيا نصرالله الموقف البطولي لأهلنا في الجولان السوري المحتل وقال إنه لابد أن نقف بكل فخر أمامهم وهم الذين يرفضون التطبيع والخضوع وتهويد أراضيهم ويتمسكون بانتمائهم الوطني الصادق الذي أفشل ما يسمى”انتخابات المجالس المحلية” التي حاول الاحتلال فرضها.

وبخصوص اليمن أكد نصرالله أن صمود الشعب اليمني في وجه عدوان التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي يقف وراء الدعوات الدولية لوقفه والتي قد تكون محاولة لإنقاذ التحالف من المستنقع الذي غرقوا فيه، داعياً اليمنيين للصبر والتمسك بالمقاومة لأنهم اليوم أقرب إلى الانتصار من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن العالم الذي أدهشته جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لم يندهش من جرائم العدوان السعودي في اليمن، لافتاً إلى أن بروز الدعوات الأمريكية والغربية لوقف العدوان أمر جيد ولكنها قد تكون خدعة ويجب التأمل في توقيتها.

وبخصوص تشكيل الحكومة اللبنانية دعا نصرالله جميع اللبنانيين إلى التمسك بوحدتهم الوطنية وعدم وضع العراقيل بما يضمن سرعة تشكيلها.