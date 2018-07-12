عاجل1 وحدات من الجيش العربي السوري تدخل إلى منطقة درعا البلد وترفع العلم الوطني في الساحة العامة أمام مبنى البريد 2018/07/12 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet وحدات من الجيش العربي السوري تدخل إلى منطقة درعا البلد وترفع العلم الوطني في الساحة العامة أمام مبنى البريد اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. لا تعليقات