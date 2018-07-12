وحدات من الجيش العربي السوري تدخل إلى منطقة درعا البلد وترفع العلم الوطني في الساحة العامة أمام مبنى البريد

وحدات من الجيش العربي السوري تدخل إلى منطقة درعا البلد وترفع العلم الوطني في الساحة العامة أمام مبنى البريد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب