وزير الزراعة يلتقي السفير اللبناني بدمشق ويبحثان أفاق التعاون الزراعي بين البلدين

بحث وزير الزراعة المهندس أحمد القادري خلال لقائه اليوم السفير اللبناني في سورية سعد زخيا آفاق التعاون الزراعي بين البلدين وسبل تطويرها.

وأكد الوزير القادري اهمية تطوير التبادل التجاري بين البلدين ولا سيما في المجال الزراعي فضلا عن تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين والتي تشمل وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والبيطري والمبيدات الزراعية والاتفاقيات الخاصة بالصحة الحيوانية وتوحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية.

ولفت الوزير القادري إلى ضرورة وضع روزنامة زراعية لتحقيق التوازن في تبادل المنتجات في البلدين الشقيقين وضرورة تسهيل حركة مرور الغراس السورية الى لبنان.

من جانبه أكد السفير اللبناني استعداد بلاده للتعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات البينية بما يخدم مصلحة البلدين، مشيرا إلى أهمية القطاع الزراعي السوري الذي يرفد لبنان بمعظم احتياجاته الاستهلاكية الزراعية وقال: “لدى لبنان قناعة إنه طالما سورية بخير فإن لبنان بخير أيضا وكذلك العكس”.