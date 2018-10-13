وسائل الحرب الالكترونية الروسية تُرهب واشنطن

أطلقت السلطات الأمريكية التحذيرات للطائرات الأمريكية التي تحلق شرق منطقة البحر المتوسط خوفا من تأثير وسائل الحرب الإلكترونية الروسية عليها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن إدارة الطيران الأمريكي قولها “إن الطائرات يمكن أن تفقد الاتصال بنظام تحديد الأماكن عبر الأقمار الصناعية المعروف اختصارا بنظام جي بي اس لسبب غير متوقع”.

ووفق خبراء فإن روسيا تستخدم في سورية الآن نظامي “كراسوخا 4″ و” جيتيل“ للتشويش الإلكتروني ولا يستبعدون إمكانية إحضار نظام آخر يعرف باسم “ديفنوموريه” إلى سورية.

وجاء تحذير إدارة الطيران الأمريكي بعد أن أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤخرا عن نية موسكو اطلاق التشويش الكهرومغناطيسي لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات قبالة السواحل السورية وذلك لمنع الاعتداءات على الأراضي السورية.