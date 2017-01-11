وصول دفعة جديدة من المساعدات الغذائية الى الحسكة جوا

وصلت الى مطار القامشلى الدولى اليوم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية مرسلة من قبل برنامج الاغذية العالمى الى محافظة الحسكة عبر الجسر الجوى الذى ينقل المساعدات عن طريق مطار دمشق الدولى.

وذكرت مديرة مكتب البرنامج بالحسكة عفراء نوح فى تصريح لها ان المساعدات تضمنت 2730 كرتونة غذائية و2730 كيس رز و819 كرتونة زيوت نباتية مشيرة الى ان البرنامج سيباشر مطلع الاسبوع القادم توزيع المساعدات على الجمعيات الخيرية لتقوم بدورها بايصالها الى الاسر الوافدة والمحتاجة.

واكدت نوح استمرار نقل المساعدات الغذائية الى محافظة الحسكة عبر الجسر الجوى حتى الخامس عشر من الشهر الجارى 0 وبلغ عدد رحلات الجسر الجوى منذ انطلاقه فى تموز من العام الفائت ولغاية تاريخه 274 رحلة.