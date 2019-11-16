مشفى الشهيد باسل الأسد في القرداحة.. توسع في الاختصاصات و تأمين التجهيزات

يقدّم مشفى الشهيد باسل الأسد في القرداحة خدمات طبية إسعافية و علاجية و استشفائية واسعة و متكاملة لا تقتصر على منطقة القرداحة فحسب و إنما تشمل خدمات تتخطى منطقة القرداحة إلى العديد من المناطق والمدن.

وفي متابعة لواقع هذه الخدمات, أشار الدكتور سهيل مخلوف مدير مشفى الشهيد باسل الاسد في القرداحة لـ “البعث ميديا” إلى العديد من الخدمات الطبية والنوعية التي يقدمها المشفى في كل الاقسام و الشعب, وأهمها: الإسعافات بكل الاختصاصات و الأمراض الداخلية ماعدا (أمراض الدم والأورام)، والأمراض الجراحية ماعدا (العصبية والصدرية، العينية، الأذنية، المخبر، الأشعة، الكلية الصناعية، العيادات الخارجية،الجراحة الفكية، العناية المشددة، التوليد وأمراض النساء، الحواضن و الأطفال).

وقال مخلوف :”لدينا في المشفى قسم الاسعاف لا يخلو من اختصاص على مدار الأسبوع، ويستقبل كافة الحالات الاسعافية باستثناء الاختصاصات الغير موجودة حيث يقوم الكادر الطبي بإجراء كافة الإسعافات الأولية المطلوبة حتى وصوله لعدم توفر اختصاص معين، في حين يكون قد قدم للمريض كل ما يمكن تقديمه من تصاوير وتحاليل ونقل دم وغيرها, ومن ثم إحالته إلى أحد المشافي المركزية كالمشفى الوطني في اللاذقية و مشفى تشرين الجامعي”.

وأوضح أن المشفى يحوي كادرا تمريضيا كافيا في الاسعاف وفي المناوبات وفي أثناء الدوام الرسمي أيضاً.

وبالإشارة إلى قسم العيادات أكد مخلوف أن المشفى يمتلك أهم شعبة لتفتيت الحصيات البولية والتي تعد من أهم الاقسام الموجودة والغير متوفرة في المشافي الأخرى.

ونوّه مخلوف إلى أن العيادات الأخرى تستقبل بشكل يومي المراجعين بأعداد متفاوتة فمثلا تستقبل العيادة العظمية من (٣٠ إلى ٥٠) مراجع يومياً.

وقال الدكتور مخلوف بالتطرق إلى الصعوبات التي تعيق سير العملية الطبية في المشفى: “نحن بحاجة إلى سد النقص في الكوادر الطبية في بعض الاختصاصات الهامة كأمراض الكلية والعصبية الداخلية، وعن نقص في بعض الأجهزة الطبية حيث تسعى مديرية الصحة إلى تأمين ما يلزم وتوفيره، و إصلاح المعطل منها”.

وذكر مخلوف أن المشفى يمتلك أهم وافضل المعدات الحديثة التي تستقطب المرضى من شتى المناطق المجاورة والبعيدة وبعض المحافظات.

وختم الدكتور مخلوف بأنه سيتم فيما بعد افتتاح شعبة خاصة للحروق يكون لها الأثر الإيجابي في توفير الرعاية والإحاطة بكامل الخدمات للمواطنين, حيث تعتزم مديرية الصحة في اللاذقية رفد كوادر بشرية مختصة بهذا المجال وتأمين كافة التجهيزات اللازمة لهذا الاختصاص ما يزيد من نسبة إشغال المشفى.

البعث ميديا || اللاذقية – رفيا عبود