التهاب جلد الأبقار العقدي تحت السيطرة

إلتهاب الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار و وصل لبعض المناطق وخاصة في المناطق الشمالية والغربية من المحافظة ، ليس بتلك الصورة التي صورها البعض وخاصة التجار من أجل تخويف المربين وشراء الأبقار بأسعار رخيصة لتحقيق أرباح كبيرة بعد شفائها أو بيعها لمحال بيع اللحوم.

الدكتور أحمد شحود رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين ورئيس مصلحة الثروة الحيوانية في مديرية زراعة حمص أوضح لـ “البعث ميديا” أن المرض وبائي فيروسي والناقل الرئيسي له الذباب والبعوض وقدم إلينا من إدلب أي من تركيا نتيجة التهريب ،وظهر في المنطقة الشمالية والغربية على ضفاف العاصي في القصير وعرقايا وتل الشور،ونسبة النفوق في أقصى الحالات تتراوح بين 2-4%ويمكن تلافيها إن لم يترافق الوباء مع إلتهاب رئوي وغيره من الأمراض التي تصيب الحيوانات ذات المقاومة الضعيفة .

وحول اللقاح الذي يعتمد عليه للوقاية قال رئيس مصلحة الثروة الحيوانية في مثل هذه الحالات تعطى الأبقار لقاح جدري الأغنام الذي سيتم تحصين القطيع به خلال الشهرين الثالث والرابع من العام القادم،وقد أقامت مديرية الزراعة ندوات إرشادية وتوعوية للمربين في عدد من المناطق بهدف الوقوف على حقيقة الوباء وسبل مواجهته.

وبين أن الثروة الحيوانية في المحافظة خالية من الأمراض وقد بدأت الأغنام تعود لأماكن تواجدها الأساسي وخاصة في بادية القريتين ،واللقاحات متوفرة وستعطى في المواعيد المحددة لها من قبل المصلحة.

البعث ميديا || حمص-عادل الأحمد