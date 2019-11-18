الجعفري: سورية من الدول السباقة للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال مؤتمر لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية أن سورية من الدول السباقة للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال الجعفري إن سورية تتطلع للتوصل إلى معاهدة شاملة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وأضاف الجعفري أن غياب “إسرائيل” اليوم وهي الطرف الوحيد الرافض لوضع منشآته النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغياب الولايات المتحدة يرسل إشارة سلبية للمؤتمر والمجتمع الدولي مفادهما أنهما تضربان عرض الحائط بالإرادة الدولية لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

يتبع…