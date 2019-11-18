الرئيس الأسد في جلسة حوارية مفتوحة مع مجموعة من الشباب السوري

في جلسة حوارية مطولة استمرت قرابة الـ4 ساعات.. التقى السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم مجموعات شبابية ضمت عددا من القيادات الطلابية في الاتحاد الوطني لطلبة سورية والمشاركين الأكثر تفاعلا في الجلسات الشبابية الحوارية التي عقدت في 7-8-9 تشرين الأول الفائت على مستوى فروع الاتحاد في المحافظات وشملت مختلف الجامعات السورية.

واستمع الرئيس الأسد خلال الجلسة لمداخلات المشاركين، وأجاب على أسئلتهم المختلفة، حيث أكد سيادته على أهمية تعزيز الحوارات في مجتمعاتنا والعمل على تحويلها إلى مبادرات قابلة للتطبيق، لأن الحوار هو أهم أشكال التواصل للحصول على المعلومات والتفاصيل الدقيقة في أي موضوع، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى نتائج من تلك الحوارات لا أن تكون مجرد حوارات نظرية.. وأوضح أن الحوار الفعال هو الحوار الذي نقيمه مع الآخر المختلف عنا، وليس الذي يشبهنا..