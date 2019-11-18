النسور تسعى لتمكين الصدارة من بوابة الفلبين

أنهى منتخب سورية لكرة القدم تحضيراته للقاء نظيره الفلبيني الذي سيقام على استاد مكتوم بن راشد غداً عند الساعة الرابعة عصراً.

ويسعى منتخبنا لتحقيق الفوز الخامس على التوالي والابتعاد في صدارة المجموعة الأولى وتثبيت قدمه في نهائيات آسيا والاقتراب من التأهل للدور الحاسم للتصفيات المونديالية.

واعتبر المدير الفني فجر ابراهيم أن مباراة الفلبين غدا أكثر أهمية من مباراة الصين كونها”تثبت قدمنا في النهائيات الآسيوية وتقربنا أكثر للدور الحاسم لنهائيات كأس العالم”.

وقال ابراهيم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:”تركيزنا على مباراة الغد أكبر من لقاء الصين للمحافظة على الصورة الطيبة التي رسمها المنتخب في لقاء الصين وتأكيدها وتعزيز ثقافة الفوز”.

وتابع: ظروف المباراة مختلفة عن الذهاب وسنحرص على تحقيق العلامة الكاملة مضيفاً: درسنا منتخب الفلبين بشكل جيد وحللنا مبارياته وهدفنا تعزيز الصدارة بجدارة.

بدوره حارس مرمى منتخبنا ابراهيم عالمة أوضح أنه وزملاءه سيقدمون أداء مشرفاً يليق بسمعة الكرة السورية وسيكون الحماس والرجولة حاضرين على استاد مكتوم بن راشد وقال: الفوز على الصين حصيلة عمل جاد وسنعزز ذلك أمام الفلبين بواقعية واحترام للمنافس.

ويتصدر منتخبنا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات مقابل 7 نقاط لكل من الصين والفلبين و3 للمالديف ولا شيء لغوام.

وكان منتخبنا حقق الفوز في المواجهة السابقة أمام الفلبين بنتيجة 5-2 في باكولود ضمن الجولة الأولى ويتفوق منتخبنا في المواجهات الأربع التي جمعته مع الفلبين منذ عام 1984 حيث حقق الفوز فيها وسجل 24 هدفاً مقابل دخول 3 أهداف فقط في مرماه.