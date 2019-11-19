إبراهيم: قدمنا أداءً مثالياً.. ولم أطلب من اللاعبين التراجع

اعرب فجر إبراهيم، المدير الفني للمنتخب السوري، عن سعادته بالفوز اليوم الثلاثاء على الفلبين (1-0)، في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “قدمنا أداءً مثالياً في الشوط الأول، وخلقنا عدة فرص للتسجيل، لكن في الشوط الثاني تراجعنا بشكل غير مبرر، ولم أطلب من اللاعبين ذلك.”

وأضاف: “حصيلتنا هي ثمرة جهود أشهر مضت، والصدارة مستحقة بعد خمسة انتصارات.. دعونا نفرح وجمهورنا يستحق الفرح، فالهدف الذي وضعناه نصب أعيننا تحقق، وهو صدارة المجموعة وحصد النقاط الكاملة”.

ومن جانبه، قال اللاعب السوري ورد السلامة: “المباراة لم تكن سهلة، واستطعنا السيطرة على مجريات الشوط الأول.. في الشوط الثاني لم نوفق في المحافظة على مستوانا، لكننا فزنا وهو الأهم”.