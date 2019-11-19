الإجازات الصحية لمدرسي اللغة الانكليزي تربك الطلاب في السويداء

يعاني طلاب مدارس عدو في السويداء، من عدم وجود مدرسين للغة الانكليزية، ولفترات طويلة، مما أدى إلى عدم تنفيذ الخطة المنهجية بشكل سليم ووفق المخطط الزمني لها.

عدد من الطلاب عبروا لـ”للبعث ميديا” عن استيائهم من هذا الوضع، وبأن اللغة مهمة بالنسبة لهم وهذا التقصير سيؤثر عليهم سلباً.

مدير إحدى المدارس لفت إلى أنه كان على تواصل مستمر مع مديرية التربية لتغطية هذا النقص الذي طال طلاب الصف السابع والتاسع.

في السياق، أوضح موجه المادة، وليد أبو حمزة، بأن التقصير غير مقصود، بل وقع بسبب الإجازات الصحية المفاجئة للمدرسين القائمين على رأس عملهم، وعدم توفر بديل من المكلفين لعزوفهم عن الالتحاق بالمدارس لأن الأجور لاتغطي أجور النقل.

وبين أبو حمزة أنهم يقومون بكل ما أمكن لتيسير أمور الطلاب وعدم توقف دراستهم وسيرها بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن هذه المشكلة حُلت في أغلب المدارس، منها مدرسة قصي فهد ومنير بلان، لكن مازال النقص قائم في مدارس أخرى، منها عدنان حايك.

البعث ميديا || السويداء – هديل النمر