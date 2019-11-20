احتفالية يوم الثقافة “ذاكرة وطن”.. الاثنين المقبل

خاص | البعث ميديا | سوار ديب

برعاية السيد المهندس عماد خميس رئيـس مجلس الوزراء تطلق وزارة الثقافة احتفالية يوم الثقافة تحت شعار ” ذاكرة وطن “.

ويتضمن حفل الافتتاح فعاليات فنية وثقافية من معارض للكتاب وأعمال الأطفال واليافعين والفن التشكيلي وللآثار السورية إضافة لمعرض توثيقي عن أهم الفعاليات التي أقامتها الوزارة إضافة لوجود ركن مخصص للمسرح والسينما.

وذلك يوم الاثنين الموافق لـ 25/11/2019م الساعة السابعة مساءً في دار الأسد للثقافة والفنون – القاعة الرئيسة, وتستمر لغاية 30/11/2019 ويرافقها مجموعة فعاليات في كافة المحافظات.