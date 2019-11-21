التجارة الداخلية: تكثيف الرقابة على المحال التجارية

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن الوزارة وفور صدور المرسومين التشريعيين رقم 23 و24 لعام 2019 القاضيين بمنح زيادة على الرواتب والأجور تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق.

وشدد النداف في تصريح له اليوم على أن الوزارة أوعزت لمديرياتها بكافة المحافظات بتكثيف الرقابة على المحال التجارية لكي لا يحاول بعض ضعاف النفوس العبث بقوت المواطن واستغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار أو الغش أو الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية.

كما أكد أنه سيتم التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه رفع أسعار أي مادة أو سلعة غذائية أو استهلاكية والخروج عن الأسس والقرارات الناظمة لعملية التسعير والالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات ناظمة لتنشيط عملية البيع والشراء وطرح المواد بالأسواق بأسعارها الطبيعية والمنطقية.

وأوضح أن المؤسسة السورية للتجارة ستضاعف جهودها لطرح تشكيلة واسعة من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة لتعزز من دورها في التدخل الإيجابي.

إلى ذلك طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديرياتها في المحافظات تكثيف الجولات الرقابية لدوريات حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق والمواد والسلع المطروحة فيها بمختلف أنواعها.

ودعت الوزارة مديرياتها إلى التحقق من تقيد أصحاب الفعاليات التجارية بالأسعار المحددة أصولاً والتأكد من التزامها بالأسس والقرارات الناظمة للأسعار الصادرة عن الوزارة وتداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية ومتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015.