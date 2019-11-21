سليمان: العدوان التركي على الأراضي السورية خرق للقانون الدولي

شدد جلال سليمان، نائب رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي، على ىأن العدوان التركي على الأراضي السورية خرق فظ للقانون الدولي مشددا على أن سورية لها حق مشروع بالدفاع عن أراضيها وسيادتها.

وأشار سليمان في حديث أدلى به لموقع كلوتش اود الالكتروني السلوفاكي إلى أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “يحاول أن يلعب لعبة مزدوجة في سياساته تجاه الولايات المتحدة وروسيا وهو ما يدركه الروس جيدا”.

وأعرب سليمان عن ثقته بأن الأزمة في سورية في طريقها للحل حيث بدأت عملية إعادة بناء البنى التحتية والإعمار تنشط بشكل واضح وملموس.