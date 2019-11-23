في إطار الخطوات الجديدة للاستثمار بالطاقات المتجددة وضعت بمحافظة حماة أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الخدمة باستطاعة 1 ميغا واط.

المحطة تعد الأكبر على مستوى المحافظة وتشكل رديفاً للشبكة الكهربائية العامة وهي ثمرة للشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وسيتم استثمارها لصالح المنظومة الكهربائية في المحافظة لمدة 25 عاماً.

قال الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة إن “مشروع المحطة يساهم في توليد الطاقة باستخدام الطاقات المتجددة” مبيناً دور المحطة في توفير كميات كبيرة من الوقود الأحفوري التقليدي ولا سيما أن إنتاجها السنوي من الكهرباء يصل إلى 1.8 مليون واط ساعي توفر ما يزيد على 450 طناً من الفيول.

وأوضح الدكتور علي أنه تم منذ يومين ربط المحطة بالشبكة العامة لضمان حقن إنتاجها من الكهرباء في الشبكة والمنظومة الكهربائية كداعم إضافي لها مبيناً أن الربط جرى بشكل تقني بالاعتماد على كابلات وقواطع ومحولات وأنظمة عد وغيرها من التجهيزات للتأكد من استيفاء الكهرباء المنتجة للمواصفات والمعايير المعتمدة.

يذكر أن هناك 3 محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية مرخصة وقيد الإنجاز حالياً في محافظة حماة كل واحدة منها باستطاعة 1 ميغا واط 1000 ك.و.س ومن المتوقع إنجازها ووضعها في الخدمة خلال العام المقبل.