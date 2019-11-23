العزب يبحث في اليونيسكو التعاون في مجال البحث العلمي والتدريب والتأهيل

بحث وزير التربية عماد العزب اليوم مع المدير العام المساعد لقطاع العلوم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” شاميلا ناير بدويل آفاق التعاون المشترك في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات لتدريب وتأهيل الأطر العلمية لمرحلة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي.

وجاء اجتماع الوزير العزب والوفد المرافق على هامش أعمال الدورة الـ 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان وزير التربية أكد موقف الجمهورية العربية السورية الرافض لمحاولات بعض الدول تسييس عمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو”.

وأشار العزب خلال لقائه نائب المدير العام لمنظمة اليونيسكو فكسينغ كيو إلى محاولة الحكومة الفرنسية حجب سمات الدخول لوفد الجمهورية العربية السورية ومنعه من المشاركة في فعاليات المؤتمر العام لليونيسكو خلافا لاتفاقية المقر.

من جانبه أعرب كيو عن سعادته لمشاركة سورية مبديا اعتذاره لما حصل ومثمنا في الوقت نفسه موقف الجمهورية العربية السورية الرافض تسييس قرارات المنظمة مبينا أن اليونيسكو سارعت لحل هذا الأشكال وطالبت الحكومة الفرنسية بالوفاء بالتزاماتها ومنح الوفد السوري سمات الدخول بموجب اتفاقية المقر.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر تستمر لغاية الــ 27 من الشهر الجاري وستعتمد الدول الأعضاء خلال هذه الدورة اتفاقية دولية ترمي إلى تيسير الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي والتنقل الحر للطلاب والمدرسين.