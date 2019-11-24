الاحتلال يعتدي بالغاز السام على مواطني الخليل

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مناطق الخليل في الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.

وحسب المصادر فإن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد الحواجز جنوب الخليل أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين خلال توجههم لأعمالهم ومدارسهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وبالأمس اعتدى المستوطنون على طواقم الهلال الأحمر في حي تل الرميدة بالبلدة القديمة في الخليل ما أدى إلى إصابة طفل رضيع بحجر في رأسه، وأربعة مواطنين آخرين بالاختناق بغاز الفلفل في هجوم نفّذه مستوطنون على المواطنين بالحي المذكور، كما اقتحموا عدة منازل لعائلة أبو شمسية، ونكّلوا بالمواطنين بحماية قوات الاحتلال.