الوفد الوطني باللجنة المصغرة لمناقشة الدستور يصل إلى جنيف

وصل الوفد الوطني في اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور إلى مبنى الأمم المتحدة في جنيف اليوم حيث من المقرر عقد اجتماعات الجولة الثانية.

وذكرت موفدة سانا إلى جنيف أنه تجري مناقشة جدول أعمال الجلسة الأولى من اجتماعات اليوم مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون من أجل الاتفاق على جدول الأعمال.

ووفقا لبيان من مكتب بيدرسون فإن الاجتماعات ستكون مغلقة أمام الإعلام كما جرت في الجولة الأولى.

وفي وقت لاحق أفادت مصادر مقربة من أعمال لجنة مناقشة الدستور في جنيف بأن الوفد الوطني اقترح جدول أعمال لمناقشات اللجنة تحت عنوان “ركائز وطنية تهم الشعب السوري”.

وبينت المصادر أن الركائز تتضمن مجموعة بنود وطنية للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة ككل.