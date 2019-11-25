معركة “كلامية” مرتقبة بين السلطان ومورينيو

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، موقفه النهائي من التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أولمبياكوس بدوري الأبطال: “لدي علاقة جيدة مع إبراهيموفيتش، فهو لاعب وشخص رائع، ولكن لا أرى أي فرصة لضمه، فنحن نملك أفضل مهاجم في البريميرليج”.

وأضاف: “ليس من المنطقي أن نتعاقد مع إبراهيموفيتش عندما يكون لديك هاري كين في الفريق”.

يُذكر أن عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي سينتهي في 31 ديسمبر المقبل، وسيكون لاعبًا حرًا ويمكنه الانتقال لأي ناد.

وأمضى إبراهيموفيتش موسمًا ونصف في صفوف مانشستر يونايتد تحت قيادة مورينيو وسجل حينها 29 هدفا وساعد الفريق في الفوز بكأس الرابطة والدوري الأوروبي قبل أن ينضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي.