أعطال كثيرة وخروج عن الخدمة لصرافات السلمية

أكدت مديرة المصرف التجاري في السلمية المهندسة أمل حمودي في تصريح خاص لـ “البعث ميديا” : إن أسباب بطء عمل الصرافات التابعة للمصرف التجاري وحصول بعض الأعطال يعود إلى أن الصرافات قديمة ومهترئة ويوجد فيها أعطال كثيرة، وعدد الصرافات لدى المصرف التجاري اثنان فقط وأضافت: قريباً سيتم الإدارة في حماه بصرافين ونحن بدورنا سنعمل على تأمين وتجهيز الغرف اللازمة.

بدوره مدير مصرف التسليف الشعبي بالسلمية غسان المحسن قال: يوجد صراف واحد فقط والصراف قديم ويصاب بالأعطال نتيجة كثرة الاستخدام سيما إذا علمنا أن من يحملون بطاقات العقاري وغيره يقبضون من الصرافات الموجودة وهذا يزيد في حجم الضغط أيضا، وخاصة المتقاعدين ولايوجد إمكانية لشراء صراف جديد.

كما أضاف بأن أربع صرافات تكفي حاجة المواطنين في سلمية وريفها وأن المخدم المركزي لتغذية الصرافات في سلمية تابع لحماه,ولدى حدوث أي عطل أو طارئ فهذا يؤدي إل خروج الصرافات عن الخدمة ريثما يتم إصلاح الأعطال.

المواطنون الذين القيناهم أمام الصرافات أكدوا بأنه غالبا لايوجد شبكة انترنت تخدم الصراف، وبعد الساعة الثانية ظهرا يغلق الصراف بشكل كلي، وهم يطالبون بأن يتم تشغيل الصراف يوم السبت ليتسنى للمواطن فرصة قبض الراتب، وللعلم فقد زاد عدد سكان السلمية وريفها الضعف تقريباً وهو أمر يتطلب زيادة عدد الصرافات المتقاعد.

بغض النظر عن النقص أو الكثرة في عدد الصرافات فالمهم عند الموظف أو المتقاعد أن يتمكن من قبض راتبه دون معاناة أو الانتظار لعدة أيام لأجل ذلك.

البعث ميديا || حماه