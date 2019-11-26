لأول مرة.. مسابقة لأعمال الطلاب في المعرض المركزي للفنون الجميلة

برعاية وزير التربية عماد العزب يفتتح اليوم الساعة السادسة مساءً 26/11/2019م المعرض المركزي لقسم الفنون الجميلة في مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في خان أسعد باشا بدمشق، ولمدة ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض الأعمال المتميزة من لوحات فن تشكيلي، وأعمال يدوية ومنحوتات للطلاب في دوائر المسرح المدرسي بمديريات التربية في المحافظات، خلال العام الدراسي 2018-2019م.

ووفقا لمصادر في وزارة التربية فقد صرح مدير المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في وزارة التربية عدنان الأزروني أنه ولأول مرة سيكون المعرض المركزي للفنون الجميلة “أعمال الطلاب” بمثابة مسابقة وطنية على صعيد القطر، حيث ستتنافس فيها الأعمال المشاركة للفوز بجوائز مالية وعينية للمراكز الثلاثة الأولى، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، إضافة إلى جائزة خاصة لأفضل جناح على مستوى عرض الأعمال.

يشار إلى أن المعرض وفق خطة مديرية المسرح المدرسي والأنشطة الفنية ينقسم إلى قسمين: الأول خاص بأعمال الطلاب وهو المعرض الحالي، والثاني معرض خاص بأعمال المدربين في الإدارة المركزية والدوائر الفرعية التابعة لها في المحافظات، والذي يجرى التحضير له على أن يقام خلال شهر شباط للعام 2020.

البعث ميديا-خاص