دوري الأبطال.. الليفر يسعى للصدارة أمام نابولي وفالنسيا يستقبل تشيلسي لضمان التأهل

تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل لضمان التأهل إلى الدور الثاني وخاصة أن النتائج بين المتصدر ووصيفه متقاربة جداً في أغلب المجموعات، وستفتتح مواجهة تشيلسي الإنكليزي ومضيفه فالنسيا الإسباني لحساب المجموعة الثامنة مباريات هذا المساء، ويسعى كل من الفريقين للفوز حتى يتجنب حسابات الجولة الأخيرة حيث يملك كل منهما سبع نقاط ولكن الفريق الإنكليزي يتفوق بالأهداف، كما يتشاركان بخسارتها لآخر مباراة لهما في دورييهما المحليين، فقد خسر البلوز أمام السيتزنز بهدفين لهدف وخسر فالنسيا أمام ريال بيتيس بنفس النتيجة، لذا لن يكون التكهن بنتيجة المباراة ممكناً قبل صافرة النهاية وخاصة أن مباراة الذهاب شهدت هدفاً وحيداً وكان والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة لصالح النادي الإسباني.

وسيكون ملعب الأنفيلد الإنكليزي مسرحاً لقمة ثانية بين ليفربول الإنكليزي متصدر المجموعة الخامسة ونابولي الإيطالي وصيف المجموعة والمتخلف عنه بنقطة، وسيدخل الفريقان المباراة ولا بديل لهما عن الفوز، حيث يسعى ليفربول لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل ضمان التأهل في هذه المجموعة دون أي تعقيدات في الجولة الأخيرة، بينما يتشبث نابولي بكامل فرصه في هذه المجموعة من خلال محاولة تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة والتي يضمن بها التأهل بنسبة عالية.

وتعتبر هذه المباراة ثأرية بالنسبة لكتيبة يورغن كلوب، والتي تسعى لرد الهزيمة ذهاباً بهدف نظيف، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الريدز حتى الآن في موسمه بمختلف البطولات، بينما ينظر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى المباراة على أنها فرصة لاستعادة السيطرة على الأمور داخل نابولي وكسب ثقة الجمهور والإدارة مرة أخرى، بعد تراجع مستوى الفريق وتمرد اللاعبين.

وفي آخر المباريات المرتقبة لهذا اليوم، يستضيف برشلونة الإسبانية نظيره بوروسيا دورتموند الألماني لحساب المجموعة السادسة في مباراة الخاسر فيها سيدخل معمعة الجولة الأخيرة، وخاصة أن الإنتر الثالث ينتظر كبوة أحدهما، وما يقلق عشاق الفريق الكتالوني هذه المرة ليس جاهزية الفريق أو قوة المنافس وإنما حكم المباراة الفرنسي كليمنت توربين، إذ يحمل ذكرى سيئة للكتالونيين في الكامب نو لأنه كان حكم ريمونتادا روما على فريق فالفيردي (3-0) في الأولمبيكو، في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2018.

مباريات الساعة الثامنة: زينيت سانت بطرس برغ – أولمبيك ليون، فالنسيا – تشيلسي.

مباريات الساعة العاشرة: ليفربول- نابولي، جينك – سالزبورغ، لايبزغ – بنفيكا، برشلونة – بوروسيا دورتموند، سلافيا براغ – إنتر، ليل – أياكس.

أرقام وإحصائيات

– مباراة نابولي وليفربول هي العاشرة للنادي الإيطالي في الديار الإنكليزية ولم يتمكن نابولي من تحقيق أي انتصار في أي منها.

– حقق ليفربول ستة انتصارات من أصل سبعة أمام الأندية الإيطالية في المواجهات التي جمعته معها على ملعب الأنفيلد.

– خسر كلوب أمام نابولي 3 مرات وفاز مرتين، أما أنشيلوتي ففاز 7 مرات على ليفربول وهزم 4 مرات.

– فاز تشيلسي في مواجهتين من آخر خمس لعبها وخسر في مثلهما وتعادل في واحدة، بينما فاز منافسه فالنسيا ثلاث مرات وخسر مرة وتعادل مرة.

– خسر برشلونة مباراة واحدة فقط في آخر 28 مباراة في دوري الأبطال، حيث فازوا في 21 مباراة وتعادلوا في 6 مباريات، وكانت الخسارة الوحيدة ضد نادي مانشيستر سيتي في انكلترا بنتيجة (3-1) في تشرين الثاني 2016.

البعث ميديا-سامر الخيّر