مياه علوك تعود الى الحسكة بعد توقف دام أكثر من شهر

جهود كبيرة بذلت من أجل إعادة مياه الشرب في منطقة علوك بمدينة رأس العين والتي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب المحافظة حيث تؤمن مياه الشرب لأكثر من 850 ألف مواطن في محافظة الحسكة مع الاشارة بأنه تم استهداف البنى التحتية في الشريط الحدودي من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته ومنها محطات مياه الشرب والكهرباء في منطقة رأس العين ولاسيما آبار مياه الشرب بمنطقة علوك.

هذه الجهود المبذولة والتعاون المشترك مع شركة كهرباء الحسكة أثمرت بإعادة ضخ مياه الشرب بعد إجراء الإصلاحات والصيانات نتيجة الأضرار التي لحقت بها نتيجة استهداف العدوان التركي لهذه المحطات في وقت بين المهندس محمود العكلة مدير مؤسسة المياه بأنه تم إعادة ضخ مياه الشرب من آبار علوك برأس العين بعد إصلاح الاعطال التي حصلت لهذه الآبار نتيجة تعرضها لاستهداف من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته وخروجها عن الخدمة مشيرا بأن الإنتاج اليومي لهذه الآبار يقدر ب 100 ألف متر مكعب يوميا

مبينا بأن المؤسسة وضعت برنامج زمنيا من أجل تأمين مياه الشرب إلى كافة احياء المدينة بعد توزيع المدينة ” 4″ قطاعات بحيث يكون التقنين كل أربعة أيام وبين العكلة بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قامت بسرقة بعض المحولات والأكبال الكهربائية مما جعلنا للبحث عن بدائل أخرى من أجل عودة مياه الشرب للمحافظة من خلال إصلاح هذه المحطات وصيانتها كذلك عملنا أثناء توقف مياه الشرب من علوك إلى تأمين مياه الشرب عن طريق السد الشرقي والتي جودة مياهها لم تكن بالمستوى المطلوب.

البعث ميديا || الحسكة – اسماعيل مطر