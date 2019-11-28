الرئيس اللبناني: ضرورة العمل معاً للخروج من الأزمة

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ضرورة العمل معا للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان بما يحقق مصلحة اللبنانيين ويسهم في حل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال عون خلال لقائه اليوم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي “إن الجهود الرامية لتحقيق تفاهم حول الحكومة الجديدة متواصلة معتبراً أن الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة ولا بد من العمل معا للخروج من الأزمة الراهنة بما يحقق مصلحة جميع اللبنانيين”.

وأعرب عون عن تأييده لغالبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي لافتاً إلى أنه سبق وقدم اقتراحات قوانين لتنفيذها ولا سيما ما يتصل منها بمكافحة الفساد وتفعيل الإصلاحات ومنع الهدر ورفع الحصانة عن المرتكبين وغيرها.