محافظة اللاذقية تتفاعل مع ما نشره ” البعث ميديا “.. جاهزة لتقديم أقصى التسهيلات الممكنة أمام مشروع تصنيع العصائر

بعد نشر موقع البعث ميديا موضوع ” التعثر الحاصل في الإعلان عن مشروع معمل العصائر الطبيعية ” فقد جاء اهتمام محافظ اللاذقية اللواء ابراهيم خضر السالم ملموسا بهذه القضية الحيوية حيث أعلن المكتب الصحفي لمحافظة اللاذقية من خلال صفحته على لسان المحافظ أن المحافظة جاهزة لتلقي دفاتر الشروط وتشجيع أي مستثمر على إقامة مشروع معمل العصائر وتقديم كل التسهيلات الممكنة وهي أمّنت لذلك الموقع اللازم لاقامة المشروع.

ومن المنتظر، بعد هذا التفاعل الايجابي ، أن ينعكس ذلك بشكل جاد لصالح هذا المشروع الحيوي التنموي و منح كل التسهيلات المتاحة أمامه ما يحفّز على تضافر الجهود لتنفيذه في أسرع الاوقات.