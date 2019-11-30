افتتاح الملتقى الفني السادس لطلائع البعث في اللاذقية

أقام فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية الملتقى الفني السادس للأطفال في مدرسة المناشط الطليعية بمدينة اللاذقية بعنوان ” التشكيليين الصغار ” وذلك ضمن خطة منظمة طلائع البعث في مجال تنمية المواهب الفنية و قد ضمّ المعرض لوحات من إبداع الأطفال الطليعيين وأعمالا يدوية و تم تنفيذ ورشة للرسومات الجدارية .

و خلال افتتاح الملتقى الفني السادس أكد الرفيق عماد مهنا رئيس مكتب التربية والطلائع الحزبي الفرعي في اللاذقية على اهتمام منظمة طلائع البعث بصقل مواهب الأطفال وتعزيز السلوك الايجابي وفي غرس قيم حب الوطن واحترام الممتلكات العامة, مشيراً إلى أن رسومات الأطفال تعبر عن انتمائهم وحبهم للوطن.

من جهتها ركّزت الرفيقة سامية صنّين أمينة فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية على أهمية هذا الملتقى في حثّ الرفاق الطليعيين على تنمية ومتابعة مواهبهم, كما أن لهذه الملتقيات دور في تنمية شخصية الطفل واكسابه الثقة بنفسه بحيث يستطيع الطفل من خلال أنشطته الفنية أن يعبر عن مكنوناته الداخلية وما يجول في خاطره

بدورها الرفيقة سلوى طعيمة مديرة المدرسة التطبيقية الأولى للمناشط الطليعية أوضحت أنه في كل عام يقوم كادر المدرسة التطبيقية بجولات على المدارس بغية انتقاء أطفال موهوبين وذلك يتم عن طريق سبر لأعمال الأطفال باشراف منشّطين من قبل المدرسة التطبيقية ويتم تدريبهم وصقل مواهبهم في المدرسة ومن ثم إظهار منتجاتهم من خلال هكذا معارض.

البعث ميديا || اللاذقية – نورا جولاق