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جريدة البعث
قطاع السكك الحديدية إيرادات رغم أضرار الحرب ومشاريع مستقبلية واعدة
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30/11/2019
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إعداد: ميس خليل
تصميم: ريم حسن
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