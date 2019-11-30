قطاع السكك الحديدية إيرادات رغم أضرار الحرب ومشاريع مستقبلية واعدة

قطاع السكك الحديدية إيرادات رغم أضرار الحرب ومشاريع مستقبلية واعدة

إعداد: ميس خليل

تصميم: ريم حسن

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