إحباط هجوم إرهابي على قرية كفرية بريف إدلب

صفت وحدات من الجيش العربي السوري، آخر تجمعات الإرهابيين في قرية إعجاز ودمرت عربتين مفخختين هاجمت بهما مجموعات إرهابية قرية كفرية في منطقة سنجار بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكرت تقارير من حماة، أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تسللت إلى قرية إعجاز وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد فيما لاذ من تبقى من أفرادها باتجاه مناطق انتشارهم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وبينت أن وحدات من الجيش أحبطت هجوم مجموعات إرهابية على قرية كفرية ودمرت لهم سيارتين مفخختين بالتوازي مع اشتباكات عنيفة خاضتها مع إرهابيي التنظيم التكفيري على محور اسطبلات ورسم الورد بريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقعت في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.