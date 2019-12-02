إعادة تأهيل مبنى مركز اتصالات تدمر المتضرر جراء الإرهاب

بدأت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في حمص صيانة وإعادة تأهيل مبنى مركز اتصالات تدمر الذي تضرر جراء الاعتداءات الإرهابية.

وأوضح رئيس مركز اتصالات تدمر محمد صالح في تصريح لـ “سانا” أن أعمال إعادة تأهيل المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق تشمل ترميم الأجزاء المتضررة وترحيل الأنقاض وتركيب أبواب ونوافذ وتجهيز الصالات الفنية وصالة الجمهور إضافة إلى تنفيذ أعمال الدهان والتمديدات الصحية والكهربائية وصيانة واجهات المبنى وبناء السور المهدم مشيراً إلى أن قيمة الأعمال التقديرية لهذا المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه ستة أشهر نحو تسعة وستين مليون ليرة سورية.

يشار إلى أن مؤسسة الاتصالات قامت بتفعيل وحدة الانترنت التي تبلغ سعتها 512 بوابة يتم توزيعها على الدوائر الحكومية والمواطنين وشبكة هاتفية معلقة بشكل مؤقت من شأنها حالياً أن تخدم 150 مشتركاً ريثما يتم تمديد الشبكة الرئيسة والفرعية لكامل المدينة كما تم تركيب وحدة نفاذ ضوئية سعة ألف خط.