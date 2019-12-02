الحرارة الى انخفاض وهطولات غزيرة فوق المناطق الشرقية والبادية

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا، فيما شهدت الأربع والعشرون ساعة الماضية هطولات متفاوتة الغزارة سجل أغزرها في اللاذقية بمطار الباسل 30 مم.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام إلى غائم ماطر وخاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد في تلك المناطق محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية ليلا وفي ساعات الصباح الباكر.

الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية على المرتفعات الساحلية مساء.

إلى ذلك ذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة أن نسب الهطل توزعت في دمشق.. مضايا 10 مم والحرمون وسرغايا والزبداني 7 مم وميسلون والتل 6 مم والنبك 3 مم والجراجير 2 مم وقطنا وساحة الحجاز ودوار المطار 1 مم.

وفي السويداء سجلت في المدينة وصلخد 6 مم وعين العرب 4 مم وشهبا 3 مم.

وفي درعا سجلت في نوى 10 مم والمسيفرة 7 مم وبصرى 6 مم وازرع 5 مم والصنمين 2 مم.

وفي القنيطرة بلغت في حضر 7 مم والقنيطرة 6 مم ونبع الصخر 5 مم.

وفي حمص سجلت في مرمريتا 24 مم والقصير 16 مم والناصرة 14 مم وقلعة الحصن 12 مم وتلكلخ 10 مم والعريضة 9 مم وحمص والرستن 7 مم والمخرم 6 مم وتل دو 5 مم والقريتين 4 مم.

وفي حماة سجلت في مصياف 14 مم ووادي العيون 10 مم وعقيربات وربعو 8 مم وحماة 7 مم وعين حلاقيم والسلمية والرصافة 6 مم وكفر زيتا 5 مم والسعن ومحردة 4 مم والحميري وحربنفسه والصبورة 3 مم وفي الغاب سجلت في شطحة 11 مم وعين الكروم والكريم 6 مم والسقيلبية 5 مم وافاميا 4 مم.

وفي طرطوس كانت في صافيتا 23 مم والصفصافة 16 مم وطرطوس المدينة 14 مم وبانياس 13 مم ومشتى الحلو 10 مم ودريكيش 9 مم وحمام واصل 4 مم.

وفي اللاذقية سجلت في مطار الباسل 30 مم والقطيلبية ووادي قنديل 23 مم والمزيرعة 12 مم واللاذقية وبوقا 11 مم والبهلولية 10 مم والقرداحة 9 مم والحفة 3 مم.

وفي حلب كانت في عين العرب الشمالية 29 مم ومنبج 16 مم وحلب المدينة 11 مم واعزاز وحلب المطار 10 مم وجرابلس 9 مم والباب 7 مم والسفيرة 2 مم.

وفي الرقة سجلت في تل ابيض والمنصورة 1 مم.