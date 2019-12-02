الرئيس الروسي: أسطولنا مهماً في ضمان قدراتنا الدفاعية

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول البحري الروسي بات يضم سفناً مجهزة بأسلحة قادرة على تغيير الوضع جذرياً في ساحة المعركة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله خلال اجتماع مخصص لبحث تطوير الأسطول البحري الحربي اليوم: “إن الأسطول الحربي الروسي تاريخياً يلعب دوراً مهماً في ضمان القدرات الدفاعية لبلدنا فهو يحمي مصالح روسيا في المحيط العالمي وله رصيد في الحفاظ على الاستقرار العسكري والسياسي”.

ولفت بوتين إلى أن سفناً حديثة تدخل الخدمة الآن وهي مجهزة بأقوى الصواريخ التي تم تطويرها وزيادة مداها ودقتها في إصابة الهدف موضحاً أن فاعلية هذه الأسلحة قادرة على تغيير مجريات الحرب جذرياً وضمان تحييد أي عمل عدواني قد يستهدف روسيا.